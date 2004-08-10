Vitcher10

Віталій Vitcher10

 
19 летУкраина/Львов
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Начинающий фрилансер (Junior designer) берусь за любую работу, стараюсь все выполнить максимально быстро и качественно!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
7%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
8 месяцев назад
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Виталий предложил несколько вариантов выполнения задачи, подумал как её сделать наилучшим образом. Всё выполнено очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству. Желаю успехов!
Открытый, коммуникабельный, понимающий и хороший продавец. Приятно с такими работать. Рекомендую!
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