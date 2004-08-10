Начинающий фрилансер (Junior designer) берусь за любую работу, стараюсь все выполнить максимально быстро и качественно!
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недостаточно отзывов
7%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Создание логотиповнет просмотров
- Логотип інтернет магазинунет просмотров
- Создание логотипов2 просмотра
- Обработка любого товара для поста7 просмотров
- Баннер для маркетплейса7 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 месяцев назад
Виталий предложил несколько вариантов выполнения задачи, подумал как её сделать наилучшим образом. Всё выполнено очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству. Желаю успехов!
Ответный отзыв
Открытый, коммуникабельный, понимающий и хороший продавец. Приятно с такими работать. Рекомендую!