Качественная настройка и ведение Яндекс.Директ, Google Adwords.

Контекстная реклама

1. Аудит рекламной кампании в Яндекс.Директ – БЕСПЛАТНО

2. Создание и настройка рекламной кампании в Яндекс Директ или Google Adwords – от 7000 руб

Работаю на ВАШЕМ аккаунте, либо создаю новый. Как следствие, не имею кровной заинтересованности в увеличении бюджета вашей РК :) (т.к. не получаю % от Яндекса за траты клиента).

3. Ведение РК в Яндекс Директ или Google Adwords – от 7000 руб (ежемесячно)

Постоянная работа над улучшением КАЧЕСТВА кампании и увеличением продаж.

Профессиональная настройка Yandex.Direct и Google Adwords. Ведение рекламных кампаний.

- Анализ сайта/лендинга клиента, определение ЦА, преимуществ, особенностей

- Сбор и обработка ключевых фраз, минус фраз

- Создание продающих объявлений

- Сегментация, настройка и запуск кампании

- Постоянная работа над улучшением качества РК

Я - сертифицированный специалист Яндекс.Директ и Google AdWords (партнер Google, подарю купон на 3.000 руб для нового сайта).

Отзывы: https://www.fl.ru/users/Vittory/

Skype: vittory.work

E-mail: [email protected]