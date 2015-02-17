Контекстная реклама
1. Аудит рекламной кампании в Яндекс.Директ – БЕСПЛАТНО
2. Создание и настройка рекламной кампании в Яндекс Директ или Google Adwords – от 7000 руб
Работаю на ВАШЕМ аккаунте, либо создаю новый. Как следствие, не имею кровной заинтересованности в увеличении бюджета вашей РК :) (т.к. не получаю % от Яндекса за траты клиента).
3. Ведение РК в Яндекс Директ или Google Adwords – от 7000 руб (ежемесячно)
Постоянная работа над улучшением КАЧЕСТВА кампании и увеличением продаж.
Профессиональная настройка Yandex.Direct и Google Adwords. Ведение рекламных кампаний.
- Анализ сайта/лендинга клиента, определение ЦА, преимуществ, особенностей
- Сбор и обработка ключевых фраз, минус фраз
- Создание продающих объявлений
- Сегментация, настройка и запуск кампании
- Постоянная работа над улучшением качества РК
Я - сертифицированный специалист Яндекс.Директ и Google AdWords (партнер Google, подарю купон на 3.000 руб для нового сайта).
Отзывы: https://www.fl.ru/users/Vittory/
Skype: vittory.work
E-mail: [email protected]
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