Vittory

Виктория Vittory

 
39 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественная настройка и ведение Яндекс.Директ, Google Adwords.

Контекстная реклама

1. Аудит рекламной кампании в Яндекс.Директ – БЕСПЛАТНО 

2. Создание и настройка рекламной кампании в Яндекс Директ или Google Adwords – от 7000 руб

Работаю на ВАШЕМ аккаунте, либо создаю новый. Как следствие, не имею кровной заинтересованности в увеличении бюджета вашей РК :) (т.к. не получаю % от Яндекса за траты клиента). 

3. Ведение РК в Яндекс Директ или Google Adwords – от 7000 руб (ежемесячно) 

Постоянная работа над улучшением КАЧЕСТВА кампании и увеличением продаж.

Профессиональная настройка Yandex.Direct и Google Adwords. Ведение рекламных кампаний. 

- Анализ сайта/лендинга клиента, определение ЦА, преимуществ, особенностей 

- Сбор и обработка ключевых фраз, минус фраз

- Создание продающих объявлений 

- Сегментация, настройка и запуск кампании 

- Постоянная работа над улучшением качества РК

Я - сертифицированный специалист Яндекс.Директ и Google AdWords (партнер Google, подарю купон на 3.000 руб для нового сайта).

Отзывы: https://www.fl.ru/users/Vittory/

Skype: vittory.work

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$135
10 баллов
9 лет назад
Настройка контекстной рекламы для сайта
Виктория - профессионал своего дела! Сделала нам отличную рекламную камапнию! Рекомендую, как ответственного исполнителя! Будем обращаться еще, да собственно на момент написания этого отзыва - выполнила уже 4 заказа для нас)
Отличный заказчик! Идет на контакт, выполняет обязательства по оплате.
Ответный отзыв
Контекстная реклама
1 отзыв
$15/час
от $100от 1 дня
#91