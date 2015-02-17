Настройка контекстной рекламы для сайта

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Контекстная рекламаЗавершен9 заявок249 просмотров
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Добрый день!

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Спасибо!

9 лет назад
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Vittory
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$135
5 дней
Виктория - профессионал своего дела! Сделала нам отличную рекламную камапнию! Рекомендую, как ответственного исполнителя! Будем обращаться еще, да собственно на момент написания этого отзыва - выполнила уже 4 заказа для нас)
Отличный заказчик! Идет на контакт, выполняет обязательства по оплате.