Есть только что созданный интернет магазин спортивного питания, продажи по Украине. Нужна первоначальная настройка + консультация по дальнейшей работе.
Настроить контекст для нескольких лендингов и 1 крупного сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - настроить контекст для нескольких лендингов и 1 крупного сайта.
СЯ есть, требуется именно создание и ведение. Тематика ВЫСОКОКОНКУРЕНТНАЯ.
Подробное отслеживание - статистика Openstat/ведение клиентов через коды.
Бюджет на рекламу 50+т.р./м
Вознаграждение обсуждаемо.
Кандидату потребуется предоставить примеры своих работ.
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