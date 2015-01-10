Настроить контекст для нескольких лендингов и 1 крупного сайта

Настройка Яндекс.Директа Нужно настроить рекламную кампанию на Яндекс.Директ. Сайт: ЛП Тематика: Дизайн Интерьеров Требуется: Настройка и ведение рекламы в ЯД Регион: Новосибирск Время: 14 дней Рассчитать примерный бюджет на месяц. Просьба не браться за это задание, если опыта нет. Настройка будет происходить на ...