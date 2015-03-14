Реклама одностраничника.

Контекстная рекламаЗавершен12 заявок249 просмотров
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Мне нужны реклама одностраничника - http://monopod-russia.ru

Для любителей легкой наживы:

1. Мне нужны гарантии того, что средняя цена клиента будет не более 50% от моей накрутки.

Допустим я зарабатываю с продажи 1 товара 1000 рублей. Цена 1 клиента - 500 рублей.

Значит я трачу 50% от прибыли на рекламу. Это не лучший результат, но допустимый.

Гарантия - Безопасная сделка, оплата по достижении результата. Или пост оплата.

2. Я запрошу несколько скринов ваших работ в Яндекс.Директ, где видно - конверсию и среднюю цену клиента.

9 лет назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$50
4 дня
Сроки, коммуникация и человечность - бесспорно на отлично! Качество работы на данный момент оценить затрудняюсь, так как контекстная реклама вещь долго настраиваемая. У нас все еще в процессе.
Роман - отличный заказчик! Рекомендую!
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