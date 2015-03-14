Мне нужны реклама одностраничника - http://monopod-russia.ru

Для любителей легкой наживы:

1. Мне нужны гарантии того, что средняя цена клиента будет не более 50% от моей накрутки.

Допустим я зарабатываю с продажи 1 товара 1000 рублей. Цена 1 клиента - 500 рублей.

Значит я трачу 50% от прибыли на рекламу. Это не лучший результат, но допустимый.

Гарантия - Безопасная сделка, оплата по достижении результата. Или пост оплата.

2. Я запрошу несколько скринов ваших работ в Яндекс.Директ, где видно - конверсию и среднюю цену клиента.