Разместить эффективную рекламную компанию

Контекстная рекламаЗакрыт14 заявок208 просмотров
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Задача:

Есть сайт (тематика новостройки)

нужно подобрать оптимальный бюджет для привлечения целевой аудитории на информационный сайт.

Предложить наиболее эффективные рекламные компании в соотношении "минимальный бюджет/целевая аудитория".

Рассматриваются люди с опытом.

9 лет назад
testersaitov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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