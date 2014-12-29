Поиск площадок

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Найти все возможные площадки в интернете для размещения узкопрофильной баннерной рекламы.

Тема- мебель, мебельный бизнес, мебельные выставки.

Найти все сайты, форумы, места профильных обсуждения и пр. связанные с данной темой по всей России.

Рекламируем организацию поездок на международные выставки.

Сайты мебельных просто магазинов не рассматриваем.

Цель- найти места(сайты),которые посещают и где собираются, специалисты, профессионалы мебельной отрасли.

9 лет назад
EkaterinaDEE
Екатерина 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад