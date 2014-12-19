Продвижение лендинг пейдж в Googl.KZ

Необходим сотрудник, который сможет оценить расходы конкурентов на рекламу(seo, директ, весь контекст). Тематика- интернет магазин, спорт и отдых.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен фрилансер для продвижения Лендинг пейджа
У нас готовый лендинг пейдж, нам его привязали к домену и хостингу.
Теперь нам нужен человек или команда, которая будет продвигать нам ее.
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