Необходимо настроить результативную контекстную компанию по продаже в розницу пиротехники с высоким CTR. 110 товаров - 550 объявлений Региональный таргет: Владивосток ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Проект бюджетный, предлагайте цену. Работаю только с исполнителями с отзывами и портфолио. Дедлайн-вторник 14–00 МСК.
Настройка контекстной рекламы в ЯНДЕКС.Директ для интернет магазина
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Необходимо настроить результативную контекстную компанию Яндекс.Директ по продаже в розницу пиротехники с высоким CTR.
110 товаров - 550 объявлений
Региональный таргет: Владивосток
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проект бюджетный, предлагайте цену.
Работаю только с исполнителями с отзывами и портфолио.
Дедлайн-вторник 14–00 МСК.
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