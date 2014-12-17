Настройка контекстной рекламы ВКОНТАКТЕ для интернет магазина пиротех.

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок113 просмотров
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Необходимо настроить результативную контекстную компанию по продаже в розницу пиротехники с высоким CTR.

110 товаров - 550 объявлений

Региональный таргет: Владивосток

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Проект бюджетный, предлагайте цену.

Работаю только с исполнителями с отзывами и портфолио.

Дедлайн-вторник 14–00 МСК.

9 лет назад
r-p
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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