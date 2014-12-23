Настройка цели

Доброго времени суток!))Необходимо сделать рекламную кампанию на mail.ru,тематика фитнес клуб!заранее спасибо за отклики)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в настройки одной цели в аналитикс на событие (нажатие кнопки)
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