Настройка контекстной рекламы

Есть туристический лендинг турфирмы, регион Сочи. Нужно хорошо (прибыльно) настроить кампанию в яндекс-директе, чтобы цена клика была недорогой, и трафик шёл исправно (конкурентов мало, но есть). Также нужна консультация по дальнейшему ведению этой кампании.