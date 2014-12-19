Грамотный Яндекс. Директ.

Нужно настроить Я. Директ так, чтобы в течение пары недель было 100 кликов.

При плодотворном сотрудничестве — возможна подработка и после Нового года.

Пишите свои e-mail, ICQ.

Рассмотрим все варианты.

Вакансия открыта. Потом все заявки будут обработаны и когда выберется исполнитель, вакансия будет закрыта и удалена. Точнее проект. Так как сроки перенеслись. Всем спасибо.