Настройка и запуск контекстной рекламы

Необходим сотрудник, который сможет оценить расходы конкурентов на рекламу(seo, директ, весь контекст). Тематика- интернет магазин, спорт и отдых.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить и запустить контекстную рекламу для продвижения 1 ленда. Срок настройки до 30.12. Домена нет. Одностраничник создается. Будет готов к 29.12. Тема ленда - Продажа курорта Красная поляна. Срок активности рекламной компании с 31.12-31.01.15.
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