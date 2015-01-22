Привлечение целевого трафика на сайт. Инфобизнес.

Необходим сотрудник, который сможет оценить расходы конкурентов на рекламу(seo, директ, весь контекст). Тематика- интернет магазин, спорт и отдых.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот ОФФЕР (партнерский продукт с комиссией 51% и выше от продаж ), который протестирован нами на достаточном количестве холодного трафика с рассылок (порядка 18000 уников за 2 месяц рассылок с нулевым опытом в этой сфере)
За двухмесячный период на этот ЛП (с автоматической подменой цен – АБ тестирование – 4 варианта ценников показывалось равномерно всему трафику) было 18000 переходов и статистика по ним распределилась таким образом:
Цена 888р – конверсия в заказ 1.2% при 3552 переходах цена клика 3.41р.
Цена 1350р – конверсия 1% 4050 переходов цена клика 4.75р.
Цена 3420р 0.5% в заказы 5700 переходов цена клика 3.9р.
Цена 888 обновленный ЛП – текущий вид yarbrand.ru/info/3b1/ 1.9% конверсия в заказы 5624 перехода цена клика 5.56р .
Сейчас обновили цены на ЛП – автоматом подставляются ценники: 8 700 руб или 4 900 руб или 3 450 руб или 1 350 руб. Трафик также распределяется равномерно на 4 равные части.
Общий объем продаж на этом трафике (18000 уникальных переходов) более 700.000 рублей. Все продажи были с рассылок, но потом мы перестали попадать в инбокс, все последующие попытки летели в трубу...
Сейчас очень активно ищем специалистов в тематиках привлечения целевого трафика (с РАССЫЛОК, соц сети, контекстная реклама, арбитраж и так далее), рассматриваем ВСЕ ВАРИАНТЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ, т.к потенциал данной ниши ОГРОМНЫЙ..
По условиям сотрудничества – также рассматриваем различные варианты:
Готовы как за целевой трафик (оплата за каждого лида), так и рассматривать НЕСТАНДАРТНЫЕ условия партнерки. ( Увелечение комиссионных при ХОРОШЕМ потоке трафика).
Выплата по партнерке МИНИМУМ 675руб (это 51% от 1 350 руб) за подтвержденный заказ. Выплаты готовы осуществлять ежедневно на любые платежные системы (также возможен автоматический вариант выплат в личном кабинете партнерки).
Работы очень много и прогнозы по прибыли можете прикинуть своим калькулятором. Пишите Ваши ПРЕДЛОЖЕНИЯ – будем рассматривать ВСЕ ВАРИАНТЫ сотрудничества.
- Похожие заказы
- $100Контекстная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо обновить компанию в яндекс.директ. Дополнить, внести правки. Тематика - детские товары.Контекстная реклама25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Требуется создание рекламных компаний под яндекс, гугл и бегун. Основные требования: 1 кейворд=1 объявление. Цена за 1 объявление в яндекс + объявление в гугле + объявление в бегуне = 2 руб. Объем работы - более 5 ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить и запустить контекстную рекламу для продвижения 1 ленда. Срок настройки до 30.12. Домена нет. Одностраничник создается. Будет готов к 29.12. Тема ленда - Продажа курорта Красная поляна. Срок активности рекламной компании с 31.12-31.01.15.Контекстная реклама16 заявокЗакрыт9 лет назад
Начинаю новый проект Нужно составить список из 800- 1000 ключевых слов и словосочетаний по теме Тема – новая линия продуктов по уходу за лицом с омолаживающим эффектом о продукте – на сайте irola.jeunesseglobal.com/Контекстная реклама15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить на сайте DoubleClick и Adsence , что бы они работали корректноКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить Я. Директ так, чтобы в течение пары недель было 100 кликов. При плодотворном сотрудничестве — возможна подработка и после Нового года. Пишите свои e-mail, ICQ. Рассмотрим все варианты. Вакансия открыта. Потом все заявки будут обработаны и когда ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт9 лет назад
Уважаемые фрилансеры, дайте пож-ста цену на ведение РК в Yandex.Direct (за месяц) около 70 объявлений.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен фрилансер для продвижения Лендинг пейджа У нас готовый лендинг пейдж, нам его привязали к домену и хостингу. Теперь нам нужен человек или команда, которая будет продвигать нам ее.Контекстная реклама32 заявкиЗакрыт9 лет назад