Привлечение целевого трафика на сайт. Инфобизнес.

Вот ОФФЕР (партнерский продукт с комиссией 51% и выше от продаж ), который протестирован нами на достаточном количестве холодного трафика с рассылок (порядка 18000 уников за 2 месяц рассылок с нулевым опытом в этой сфере)

yarbrand.ru/info/3b1/

За двухмесячный период на этот ЛП (с автоматической подменой цен – АБ тестирование – 4 варианта ценников показывалось равномерно всему трафику) было 18000 переходов и статистика по ним распределилась таким образом:

Цена 888р – конверсия в заказ 1.2% при 3552 переходах цена клика 3.41р.

Цена 1350р – конверсия 1% 4050 переходов цена клика 4.75р.

Цена 3420р 0.5% в заказы 5700 переходов цена клика 3.9р.

Цена 888 обновленный ЛП – текущий вид yarbrand.ru/info/3b1/ 1.9% конверсия в заказы 5624 перехода цена клика 5.56р .

Сейчас обновили цены на ЛП – автоматом подставляются ценники: 8 700 руб или 4 900 руб или 3 450 руб или 1 350 руб. Трафик также распределяется равномерно на 4 равные части.

Общий объем продаж на этом трафике (18000 уникальных переходов) более 700.000 рублей. Все продажи были с рассылок, но потом мы перестали попадать в инбокс, все последующие попытки летели в трубу...

Сейчас очень активно ищем специалистов в тематиках привлечения целевого трафика (с РАССЫЛОК, соц сети, контекстная реклама, арбитраж и так далее), рассматриваем ВСЕ ВАРИАНТЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ, т.к потенциал данной ниши ОГРОМНЫЙ..

По условиям сотрудничества – также рассматриваем различные варианты:

Готовы как за целевой трафик (оплата за каждого лида), так и рассматривать НЕСТАНДАРТНЫЕ условия партнерки. ( Увелечение комиссионных при ХОРОШЕМ потоке трафика).

Выплата по партнерке МИНИМУМ 675руб (это 51% от 1 350 руб) за подтвержденный заказ. Выплаты готовы осуществлять ежедневно на любые платежные системы (также возможен автоматический вариант выплат в личном кабинете партнерки).

Работы очень много и прогнозы по прибыли можете прикинуть своим калькулятором. Пишите Ваши ПРЕДЛОЖЕНИЯ – будем рассматривать ВСЕ ВАРИАНТЫ сотрудничества.