Кампании в Яндекс, Google и Бегун

Необходим сотрудник, который сможет оценить расходы конкурентов на рекламу(seo, директ, весь контекст). Тематика- интернет магазин, спорт и отдых.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание рекламных компаний под яндекс, гугл и бегун.
Основные требования:
1 кейворд=1 объявление.
Цена за 1 объявление в яндекс + объявление в гугле + объявление в бегуне = 2 руб.
Объем работы - более 5 к объявлений
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