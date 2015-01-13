Распространение информации/ссылок о магазине

Добрый день,

Нужна девушка, которая будет общаться на форумах или иных ресурсах интернета (тематических) и будет оставлять ссылки на магазин.

Тематика - шубы

Работа либо за каждую опубликованную ссылку ( около 60р ) либо стабильная выплата два раза в месяц по (общая 3000)

Если работа сложиться - будем развивать отношения на большую занятость и соизмеримую оплату