Поднять траффик до 500 в день

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! на данный момент траффик сайта около 200 в неделю, используем только яндекс директ. Задача: поднять траффик до 500 посетителей в день с двух поисковых систем яндекс и гугл (с каждой по 250), и сделать стоимость клика минимальной. на данный момент средняя стоимость клика 12 рублей. Сколько будет стоить, вместе (яндекс и гугл) и по отдельности, сколько времени уйдет с момента контакта с вами до реального траффика 500 в день, на данный момент у нас минимальный бюджет, но если вы предложите адекватную цену, мы начнем сотрудничать, и благодаря оказанию ваших услуг мы заработаем какой-то капитал, в дальнейшем мы будем работать только с вами, по всем предоставляемым вами услугами. На данный момент мне предложили за 8 000 в месяц, создание и ведение РК в гугле и яндексе с гарантией траффика от 200 в день в течении 5 дней. Если вы можете сделать более интересное предложение, мы будем рады выслушать все варианты.