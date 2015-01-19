Поднять траффик до 500 в день

$150
Контекстная рекламаЗавершен12 заявок322 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры! на данный момент траффик сайта около 200 в неделю, используем только яндекс директ. Задача: поднять траффик до 500 посетителей в день с двух поисковых систем яндекс и гугл (с каждой по 250), и сделать стоимость клика минимальной. на данный момент средняя стоимость клика 12 рублей. Сколько будет стоить, вместе (яндекс и гугл) и по отдельности, сколько времени уйдет с момента контакта с вами до реального траффика 500 в день, на данный момент у нас минимальный бюджет, но если вы предложите адекватную цену, мы начнем сотрудничать, и благодаря оказанию ваших услуг мы заработаем какой-то капитал, в дальнейшем мы будем работать только с вами, по всем предоставляемым вами услугами. На данный момент мне предложили за 8 000 в месяц, создание и ведение РК в гугле и яндексе с гарантией траффика от 200 в день в течении 5 дней. Если вы можете сделать более интересное предложение, мы будем рады выслушать все варианты.

9 лет назад
hamatovravil
Равиль 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$100
3 дня
Заказывал услугу создания рекламной кампании в директе. Все сделали как надо, сам бы так точно не смог, CTR 20%, у меня же был всего 0,5%. Работают оперативно, всегда отвечают на все вопросы, никуда не пропадают, телефоны не выключают. В дальнейшем будем работать только с ними, всем рекомендую. Если у кого то есть сомнения в моем отзыве пишите мне в вк id228264725
Спасибо большое! все прошло отлично!
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