Ведение крупного аккаунта контекстной рекламы.

Контекстная рекламаЗавершен5 заявок173 просмотра
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Требуется настройка и ведение РК крупного сайта. Ссылка на сайт после утверждения специалиста.

Вкратце:

30 кампаний

больше 20000 ключевых слов

Цель: увеличение CTR, снижение стоимости клика, увеличение конверсий и как следствие продаж.

От вас жду небольшое портфолио и что вы можете предложить.

9 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва
Выбранный исполнитель
Tanya_
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$192
2 дня
Работаем с Татьяной по двум крупным проектам. Ежедневно вижу результаты работы, рекламная кампания лучше с каждым днем, не буду расписывать технические моменты, просто скажу, что сейчас реклама в AdWords приносит значительно больше прибыли, чем раньше. Рекомендую!
налаженная работа всегда радует исполнителя. приятно работать с такими людьми. спасибо за доверие и интересные проекты.
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