Определить целевую аудиторию

Добрый день, Нужна девушка, которая будет общаться на форумах или иных ресурсах интернета (тематических) и будет оставлять ссылки на магазин. Тематика - шубы Работа либо за каждую опубликованную ссылку ( около 60р ) либо ...
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Не тратьте мое время, если не выполните эти условия:
Расспишите по пунктам ваш план действий по определению ЦА
Докажите мне, что у Вас достаточно опыта в определении ЦА
А также есть наработки по ЦА, но определенности не достигнуты.
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