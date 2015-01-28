Рекламная компания в Директе

Контекстная рекламаЗавершен10 заявок212 просмотров
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Нужен высококвалифицированный специалист для создания и ведения рекламной компании в Директе.

Успешный опыт минимизации цены клика и успешный опыт увеличения CTR.

Новички мимо, сам могу на таком уровне использовать Директ.

Студии тоже мимо.

Тематика сайта - написание курсовых, дипломных, рефератов и др работ.

Жду предложения от профессионалов.

Пишите стоимость создания объявлений и стоимость ведения (куда будет входить дальнейшая оптимизация всех объявлений, в т ч возврат средств, при скликивании конкурентами и т д)

Так же интересует портфолио по подобным проектам.

Стоимость пишите в рублях.

Спасибо.

9 лет назад
baksi8
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
9 лет назад
$60
3 дня
Андрей качественно настроил компанию. Отвечает грамотно на все вопросы. Спасибо, продолжаем сотрудничать)
Все отлично. Рекомендую...
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