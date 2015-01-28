Рекламная компания в Директе

Нужен высококвалифицированный специалист для создания и ведения рекламной компании в Директе.

Успешный опыт минимизации цены клика и успешный опыт увеличения CTR.

Новички мимо, сам могу на таком уровне использовать Директ.

Студии тоже мимо.

Тематика сайта - написание курсовых, дипломных, рефератов и др работ.

Жду предложения от профессионалов.

Пишите стоимость создания объявлений и стоимость ведения (куда будет входить дальнейшая оптимизация всех объявлений, в т ч возврат средств, при скликивании конкурентами и т д)

Так же интересует портфолио по подобным проектам.

Стоимость пишите в рублях.

Спасибо.