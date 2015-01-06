Разработка и ведение рекламной кампании в Яндекс.Директе

Контекстная рекламаЗакрыт24 заявки240 просмотров
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Сайт: Ресторан доставки.

Бюджет на рекламу: 5 000 - 8 000 в месяц.

Регион: г.Тюмень.

Жду Ваших предложений по стоимости услуг.

9 лет назад
IvanMiroshin
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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