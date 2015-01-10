Оптимизация сайта. Продвижение сайта

$200
Контекстная рекламаЗакрыт13 заявок218 просмотров
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1. Оптимизация сайта www.piersonatour.ru под поисковые ситстемы.

Настройка интерактивных форм: заказать тур, задать вопрос, заказать звонок.

• подготовка и согласование семантического ядра

• разработка оптимальной структуры (распределение ключевых слов по страницам сайта)

• исправление html-кода шаблона

• оптимизация текстов под ключевые слова

• создание карты сайта

• создание файла robots.txt

• подключение счетчиков статистики

оптимизация индексации сайта: в первую очередь необходимо исправить ошибки индекса, и дать возможность всем страницам сайта ранжироваться

создание семантического ядра (набора ключевых слов и запросов, по которым будет вестись продвижение) и структуры сайта с привязкой ключевых запросов к конкретным страницам. Необходимо проработать семантическое ядро и структуру сайта с привязкой ключевых запросов к конкретным страницам, а также существенно расширить количество страниц и запросов: провести анализ целевой аудитории, мониторинг конкурентов - и на основе полученных данных составить список ключевых запросов (с указанием частотности для конкретного региона) и структуру для сайта (привязка запросов к конкретным страницам).

внутренняя оптимизация сайта — приведение всех страниц в соответствие со структурой: техническая настройка всех страниц и коллекций, оптимизация ключевых тегов — title, h1, alt, description; написание и уникализация текстов, для которых необходимо увеличить плотность вхождений, настройка хлебных крошек (при условии расширения структуры).

внешняя оптимизация — размещение и покупка ссылок, для наращивания общей ссылочной массы для повышения трастовости сайта и увеличения показателей ТИЦ и PR, так и для продвижения ключевых запросов.

В дальнейшем сео продвижение, директ и соцсети.

9 лет назад
piersona
56 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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