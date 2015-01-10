Оптимизация сайта. Продвижение сайта

Доброго времени суток! Ниша Ремонт квартир в Уфе (город миллионник) Нужна комплексная раскрутка, приведение целевых клиентов. Трафик нужно будет гнать на лендинг. Лендинг с нашей стороны. Необходим специалист с опытом работы, желательно в этой нише. Интересует стоимость лида, ваши ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Оптимизация сайта www.piersonatour.ru под поисковые ситстемы.
Настройка интерактивных форм: заказать тур, задать вопрос, заказать звонок.
• подготовка и согласование семантического ядра
• разработка оптимальной структуры (распределение ключевых слов по страницам сайта)
• исправление html-кода шаблона
• оптимизация текстов под ключевые слова
• создание карты сайта
• создание файла robots.txt
• подключение счетчиков статистики
оптимизация индексации сайта: в первую очередь необходимо исправить ошибки индекса, и дать возможность всем страницам сайта ранжироваться
создание семантического ядра (набора ключевых слов и запросов, по которым будет вестись продвижение) и структуры сайта с привязкой ключевых запросов к конкретным страницам. Необходимо проработать семантическое ядро и структуру сайта с привязкой ключевых запросов к конкретным страницам, а также существенно расширить количество страниц и запросов: провести анализ целевой аудитории, мониторинг конкурентов - и на основе полученных данных составить список ключевых запросов (с указанием частотности для конкретного региона) и структуру для сайта (привязка запросов к конкретным страницам).
внутренняя оптимизация сайта — приведение всех страниц в соответствие со структурой: техническая настройка всех страниц и коллекций, оптимизация ключевых тегов — title, h1, alt, description; написание и уникализация текстов, для которых необходимо увеличить плотность вхождений, настройка хлебных крошек (при условии расширения структуры).
внешняя оптимизация — размещение и покупка ссылок, для наращивания общей ссылочной массы для повышения трастовости сайта и увеличения показателей ТИЦ и PR, так и для продвижения ключевых запросов.
В дальнейшем сео продвижение, директ и соцсети.
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