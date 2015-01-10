Нужен лидогенератор на Ремонт квартир

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок195 просмотров
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Доброго времени суток!

Ниша Ремонт квартир в Уфе (город миллионник)

Нужна комплексная раскрутка, приведение целевых клиентов. Трафик нужно будет гнать на лендинг. Лендинг с нашей стороны.

Необходим специалист с опытом работы, желательно в этой нише.

Интересует стоимость лида, ваши кейсы.

9 лет назад
BulatFBR
Булат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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