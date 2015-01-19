Донастройка кампаний в Adwords и Директ

Нужно сегодня перенести 5 кампаний из Google Adwords в Яндекс.Директ. Всего 7 объявлений, 138 ключевых слов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика - строительный магазин.
На данный момент всего 5 направлений рекламируется.
Нужна качественная донастройка.
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