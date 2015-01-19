Донастройка кампаний в Adwords и Директ

Контекстная рекламаЗакрыт16 заявок221 просмотр
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Тематика - строительный магазин.

На данный момент всего 5 направлений рекламируется.

Нужна качественная донастройка.

9 лет назад
acronus
Роман 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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    Нужно создать Директ и настроить. тематика грузоперевозки. кластеры грузоперевозки, перевозки грузовое такси, грузотакси переезды(кв, оф и дачные), превозка мебели. вот примеры http://xn----ctbedcacojt9ahhabbsl.xn--p1ai/ http://msk.gazelkin.ru/ http://msk.gruzovichkof.ru/ Ядро готов предоставить. ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ СОСТАВИТЬ ЯДРО http://www.weblancer.net/projects/660128.html Мину слова нужно найти все!!!

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