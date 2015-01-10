Семантическое Ядро на 600 статей.

Контекстная рекламаЗакрыт8 заявок358 просмотров
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Ищу семантика для составление Семантического Ядра под оккультную тематику: магия, заговоры, привороты... На выходе должно получится от 600 статей и больше.

Требуется следующие (обязательно прочитайте детальнее в прикрепленном тз):

1. сбор информации

2. группировка по разделам

3. отсеивание шлака

4. группировка по статьям

5. связи между группами статей

6. опционально ТЗ для авторов.

Было бы отлично если бы вы ещё написали короткое ТЗ для редактора или же сами исполняли его роль. В таком случае можем говорить о вакансии.

Обязательное наличие кей-коллектора. Пишите свои предложение в комментарию к заказу. Личных писем не нужно.

9 лет назад
Levitt
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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