Семантическое Ядро на 600 статей.

Ищу семантика для составление Семантического Ядра под оккультную тематику: магия, заговоры, привороты... На выходе должно получится от 600 статей и больше.

Требуется следующие (обязательно прочитайте детальнее в прикрепленном тз):

1. сбор информации

2. группировка по разделам

3. отсеивание шлака

4. группировка по статьям

5. связи между группами статей

6. опционально ТЗ для авторов.

Было бы отлично если бы вы ещё написали короткое ТЗ для редактора или же сами исполняли его роль. В таком случае можем говорить о вакансии.

Обязательное наличие кей-коллектора. Пишите свои предложение в комментарию к заказу. Личных писем не нужно.