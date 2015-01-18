Яндекс директ (под ключ)

Перенести рекламную с яндекс директ на Googl Adwords. Интересует также продвижение в социальных сетях, SEO оптимизация (сайт www.copterpro.ru)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать Директ и настроить.
тематика грузоперевозки.
кластеры
грузоперевозки, перевозки
грузовое такси, грузотакси
переезды(кв, оф и дачные), превозка мебели.
вот примеры
http://xn----ctbedcacojt9ahhabbsl.xn--p1ai/
Ядро готов предоставить.
ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ СОСТАВИТЬ ЯДРО http://www.weblancer.net/projects/660128.html
Мину слова нужно найти все!!!
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