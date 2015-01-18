Яндекс директ (под ключ)

Контекстная рекламаЗакрыт20 заявок236 просмотров
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Нужно создать Директ и настроить.

тематика грузоперевозки.

кластеры

грузоперевозки, перевозки

грузовое такси, грузотакси

переезды(кв, оф и дачные), превозка мебели.

вот примеры

http://xn----ctbedcacojt9ahhabbsl.xn--p1ai/

http://msk.gazelkin.ru/

http://msk.gruzovichkof.ru/

Ядро готов предоставить.

ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ СОСТАВИТЬ ЯДРО http://www.weblancer.net/projects/660128.html

Мину слова нужно найти все!!!

9 лет назад
senserek
Макаров 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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