Vlad00s

Владислав Поселенцев Vlad00s

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Добрый день, меня зовут Владислав, занимаюсь веб-разработкой более 7-ми лет

Навыки

Языки: PHP, JS

Базы данных: MySQL, PostgresSQL

Фреймворки: Laravel, jQuery, NodeJS

Чем занимаюсь

- Интеграция различных CRM по API (Amocrm, Bitrix24, OneBox, RetailCRM и т. д.)

- Создание чат ботов (Telegram, Viber, Whatsapp)

- Доработки сайтов (бэкенд), опыт работы с CMS (OpenCart, WordPress, Joomla)

Последние несколько лет работаю с разными CRM интеграторами в качестве программиста 

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Отзывы заказчиков

urtdress
37 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Локальное приложение для Битрикс24(облако)
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