Добрый день, меня зовут Владислав, занимаюсь веб-разработкой более 7-ми лет

Навыки

Языки: PHP, JS

Базы данных: MySQL, PostgresSQL

Фреймворки: Laravel, jQuery, NodeJS

Чем занимаюсь

- Интеграция различных CRM по API (Amocrm, Bitrix24, OneBox, RetailCRM и т. д.)

- Создание чат ботов (Telegram, Viber, Whatsapp)

- Доработки сайтов (бэкенд), опыт работы с CMS (OpenCart, WordPress, Joomla)

Последние несколько лет работаю с разными CRM интеграторами в качестве программиста