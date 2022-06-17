Добрый день, меня зовут Владислав, занимаюсь веб-разработкой более 7-ми лет
Навыки
Языки: PHP, JS
Базы данных: MySQL, PostgresSQL
Фреймворки: Laravel, jQuery, NodeJS
Чем занимаюсь
- Интеграция различных CRM по API (Amocrm, Bitrix24, OneBox, RetailCRM и т. д.)
- Создание чат ботов (Telegram, Viber, Whatsapp)
- Доработки сайтов (бэкенд), опыт работы с CMS (OpenCart, WordPress, Joomla)
Последние несколько лет работаю с разными CRM интеграторами в качестве программиста
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
1С
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!