Необходимо сделать сайт-визитку для ассоциации свадебных стилистов. Фирменный стиль, интересная фотогаллерея, 5 страниц. Женская аудитория. Дизайн в мягких пастельных тонах.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Перевод сайта свадебного стилиста на NetCat (11 страниц). Сейчас сайт управляется SBUILDER.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Нужен готовый сайт в html для ассоциации свадебных стилистов, основа сайта - портфолио стилистов.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Доработка дизайна сайта свадебного стилиста, наполнение flash, верстка. Сайт состоит из 10 страниц + портфолио с фотографиями.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт14 лет назад
Внедрение на сайт готовых меню и книжки-портфолио, сделанные в flash.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим анализ дальнейших работ для продвижения сайта в Яндексе: 1) Необходимость дальнейшей покупки ссылок; 2) Анализ контента и страниц в целом; 3) Необходимость др работ и т дПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходим анализ дальнейших работ для продвижения сайта в Яндексе: 1) Необходимость дальнейшей покупки ссылок; 2) Анализ контента и страниц в целом; 3) Необходимость др работ и т дПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходима статья про макияж. 500-800 слов.Завершен15 лет назад
Необходимо flash меню для сайта стилиста.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходима статья про Уроки макияжа на сайт стилиста. Не менее 500 слов.Завершен15 лет назад
Векторное преобразование логотипа.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Флеш-книжка для Портфолио свадебного стилиста. Приблизительно 6 страниц. С возможностью редактирования.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Статья Уроки макияжа для сайта свадебного стилиста. Приблизительно 500 слов.Завершен15 лет назад
Есть необходимость в написании статьи на главную страницу сайта свадебного стилиста. Количество слов не менее 500. Основная задача заключается в грамотном соотношении качества текста со словосочетанием "Свадебные прически". Это необходимо для продвижения сайта. (не менее ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Есть готовая иллюстрация девушки (370 на 370). Необходимо сделать подвижными ее волосы и веки. Как пример http://www.dilyara.ru. Необходимо высокое качество.Анимация1 исполнительЗавершен15 лет назад