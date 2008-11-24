VladCH

Ch Vlad VladCH

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
animax
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Flash меню для сайта стилиста
спасибо
Работа выполнена великолепно! Превосходное качество анимации! Работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
animax
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Векторное преобразование логотипа.
спасибо
Работа выполнена в срок и при этом с высоким качеством. Отличная работа!
Ответный отзыв
animax
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
9 баллов
9 лет назад
Анимация шапки сайта
отлично сработались
Очень впечатляюще!!! Явно проявленное мастерство!!! Большое Вам спасибо. Работа сделана в обещаный срок. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Сайт ассоциации свадебных стилистов
Спасибо за интересный проект. Надеюсь что в будущем он принесет вам и Клиентов, и деньги и Признание, что ценнее всего! Удачи и всего доброго!
Благодарим Вас за проделанную работу, желаем Вам успехов в творчестве! Еще раз спасибо!
Ответный отзыв
Jenny
NaN летГермания
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов
$65
10 баллов
15 лет назад
Статья о макияже
Работать с Владом легко и приятно. Ценит время и труд фрилансера, никаких проблем с оплатой, вежлив и приятен в общении - одно удовольствие, а не заказчик. )
Великолепная статья, высочайшего качества и проработки! Спасибо!
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