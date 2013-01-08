Планируется создание новостного аналитического портала. На данной стадии составляется сводный бюджет проекта и подбираются дальнейшие исполнители. Сайт аналог: http://rusvesna.su (не поддерживаю направленность сайта, сайт приведен в качестве примера). ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Курсовая работа по ремонту радиоприемника. Объем 40 страниц текста +2 электрических схемы. Всё уже написано. Необходимо осуществить проверку/корректировку (в соответствии с нормативными документами), а также технический контроль. ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо в короткие сроки (в ближайший день) перевести около 20 страниц научного текста из формата pdf в ворд и привести его в соответствие с определенными правилами оформления (отступы высота шрифта, расположение формул и т.д.), текст ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
12 лет назад
Хороший заказчик! Понятно объяснил, вовремя оплатил. Советую.
Ответный отзыв
Выполнено в срок. всё хорошо