VladUF

Антонов VladUF

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Новостной аналитический портал "под ключ"

    Планируется создание новостного аналитического портала. На данной стадии составляется сводный бюджет проекта и подбираются дальнейшие исполнители. Сайт аналог: http://rusvesna.su (не поддерживаю направленность сайта, сайт приведен в качестве примера). ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовой по ремонту эл. техники (корректировка)

    $100

    Курсовая работа по ремонту радиоприемника. Объем 40 страниц текста +2 электрических схемы. Всё уже написано. Необходимо осуществить проверку/корректировку (в соответствии с нормативными документами), а также технический контроль. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод из pdf в word и редактирование

    $50

    Необходимо в короткие сроки (в ближайший день) перевести около 20 страниц научного текста из формата pdf в ворд и привести его в соответствие с определенными правилами оформления (отступы высота шрифта, расположение формул и т.д.), текст ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

liya_yarulla
Лия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Перевод из pdf в word и редактирование
Хороший заказчик! Понятно объяснил, вовремя оплатил. Советую.
Выполнено в срок. всё хорошо
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