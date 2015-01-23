Новостной аналитический портал "под ключ"

Сайт типа такого http://www.oxans****tudio.com/quicktour Для начала бы хотелось увидеть исполнителей с портфолио (сайты с дизайном в том числе) Тз вышлю в личку Обязательное условие не размещать ссылку на сайт в портфолио и на нашем сайте без указаний ваших контактов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируется создание новостного аналитического портала. На данной стадии составляется сводный бюджет проекта и подбираются дальнейшие исполнители.
Сайт аналог: http://rusvesna.su (не поддерживаю направленность сайта, сайт приведен в качестве примера).
Что обязательно будет присутствовать в реализованном проекте сайта:
1. удобное администрирование
2. возможность поддержки большого числа пользователей
3. удобная система комментариев новостей-обзоров для пользователей, возможность личной переписки между пользователями, система "оценки" комментариев
4. присоединенные группы "вконтакте", "одноклассники", "фейсбук", канал на youtube. (без создания групп, группы будут созданы отдельно).
5. оптимизация сайта для продвижения в поисковых системах
6. удобная система архивации новостей, доступа к контенту.
К будущему исполнителю есть следующие пожелания:
1. основное пожелание - иметь желание вести проект с нуля, участвовать в дальнейшей его жизни (естественно, не безвозмездно). Желательна дальнейшая совместная работа по всестороннему продвижению сайта, оптимизации. Выход на лидирующую позицию в предполагаемом сегменте рынка.
2. видение стратегии последующей монетизации сайта. Разработка инструментов монетизации, предложения по развитию.
3. указать в отклике цену/сроки/предложения по совместной работе. Если есть видение процесса желательно привести модель приблизительных затрат по этапам: создание сайта, раскрутка, выход на период окупаемости.
4. наличие уже выполненных проектов подобного рода (портфолио). Желательно привести ссылки, коммерческие результаты. Данный пункт, как и остальные, является пожеланием. Поэтому если у Вас есть большое желание начать с нуля проект в одной команде, то Ваше предложение тоже будет рассмотрено.
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