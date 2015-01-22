Конструктор на Angular.js

Делаем сайт, похожий на makecase.ru

Конструктор там написан на Angular.js - нужен аналог. Либо только конструктор, либо целиком сайт (на WP) со встроенным конструктором. Дизайн будет.

Предложения без цены и сроков - не рассматриваю. Пишите - что именно вы готовы выполнить - весь проект или только конструктор. Если не хватает данных, чтобы оставить предложение по цене - задавайте вопросы. Заявки по типу "Сделаю" - не рассматриваю.

Спасибо.