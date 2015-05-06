Копия сайта

Сайты «под ключ»Завершен17 заявок193 просмотра
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Добрый день!

Нужна копия сайта http://gwkgroup.ru/ Раздел "Каталог" нужен такой же, но без функционала интернет-магазина.

Жду предложений по стоимости и срокам.

9 лет назад
d1esel
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$120
7 дней
Профессионально выполнена работа! Никаких проблем на всех этапах работ. Рекомендую!
Спасибо за приятное сотрудничество, рекомендую, как ответственного заказчика
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