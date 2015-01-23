Сайт на Magento

1. необходим сайт на движке Magento.

2. сайт должен быть адаптивным

3.относительно фильтров: клиент не знает нужны ли они ему, так как товар не требует много критериев отбора. По этому полагается на профессионализм разработчиков, и если мы считаем нужными фильтра, то надо ставить;

4. по структуре: структура сайта идентична сайту http://armasight.com/, функционал копировать не нужно

5.По продукции также близок сайт pulsar-nv.com (и сайт atncorp.com).По продукции это прицелы и приборы ночного видения, и аксессуары для оптического оружия.

6. целевая: мужчины от 25 и выше.

7. дизайн будет предоставлен

просьба сразу указывать цену и срок

исполнителям без опыта, отзывов, портфолио и только зарегистрировавшихся в сервисе, просьба не беспокоить

общение через сервис, или скайп

ПС: очень хотелось бы чтоб исполнитель оказался из Киева, или другого города Украины

оплата на карточку/нал