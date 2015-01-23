Создание мини-портала

Добрый день! Нам нужен сайт на CMS, чтобы его можно было синхронизировать с 1С. Структура сайта будет похожа на http://dkpriok.com/ без наворотов. Нужно будет поменять шапку и сделать фон из полупрозрачных фото. Фото сделаем. А в футере нам нужно ...