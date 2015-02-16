Персональный сайт-визитка

Необходимо создать персональный сайт-визитку физическому лицу.

Назначение сайта: Linux администратор, VoIP инженер, и эксперт по Asterisk желает рассказать своим потенциальным заказчикам об услугах, которые готов предложить, ознакомить с уже выполненными работами, а также улучшить обратную связь с существующими клиентами.

Требования к сайту:

Система управления контентом сайта - по усмотрению исполнителя.

Дизайн и верстка: в основу взять Bootstrap шаблон "Mos7 - Responsive App Landing Page" (предоставляется заказчиком)

Структура: всё на одной странице, согласно шаблону.

Разделы сайта:

- Главная (слайдер на 3 элемента, соответствует разделу Home шаблона)

- Опыт / о себе (блок с 3-я "вкладками", соответствует Overview и Compare шаблона)

- Портфолио (блок-слайдер на несколько позиций, соответствует разделу Gallery шаблона)

- Услуги (блок, соответствующий разделу Pricing шаблона)

- Контакты (соответствует блоку Contact, но без карты)

Детальное описание разделов и требований к функциям готов предоставить в рабочем порядке.