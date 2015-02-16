Персональный сайт-визитка

$150
Сайты «под ключ»Завершен15 заявок376 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать персональный сайт-визитку физическому лицу.

Назначение сайта: Linux администратор, VoIP инженер, и эксперт по Asterisk желает рассказать своим потенциальным заказчикам об услугах, которые готов предложить, ознакомить с уже выполненными работами, а также улучшить обратную связь с существующими клиентами.

Требования к сайту:

Система управления контентом сайта - по усмотрению исполнителя.

Дизайн и верстка: в основу взять Bootstrap шаблон "Mos7 - Responsive App Landing Page" (предоставляется заказчиком)

Структура: всё на одной странице, согласно шаблону.

Разделы сайта:

- Главная (слайдер на 3 элемента, соответствует разделу Home шаблона)

- Опыт / о себе (блок с 3-я "вкладками", соответствует Overview и Compare шаблона)

- Портфолио (блок-слайдер на несколько позиций, соответствует разделу Gallery шаблона)

- Услуги (блок, соответствующий разделу Pricing шаблона)

- Контакты (соответствует блоку Contact, но без карты)

Детальное описание разделов и требований к функциям готов предоставить в рабочем порядке.

9 лет назад
kilos777
Антон 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
revladov
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$150
5 дней
Очень квалифицированный исполнитель, знаток своего дела. Великолепно выполняет поставленные задачи, четко соблюдает сроки, всегда на связи.
Детальное и грамотно составленное ТЗ, компетентность, быстрая оплата. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Сайт-загрузчик

    Приветствую, уважаемые! Необходим сайт такого плана - человек из дома, с планшета, с телефона хочет заказать услугу по распечатке фото, доков, файлов через этот сайт, отправляет в заявке эти файлы, письмо приходит админу (он сидит ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт для гостиницы

    Просьба обращаться тем, кто уже делал сайты для гостиниц или отелей. Обязательно нужно портфолио с данным сайтом. 1. Система бронирования. Система бронирования должна рассчитывать стоимость, то есть должна быть возможность менеджеру вбивать и изменять стоимость номеров. А ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт с платной регистрацией. Оплата за срок регистрации: 1 год 2 года

    Сайт с платной регистрацией. Оплата по сроку регистрации 1,2,3 года. Необходимо сделать сайт с платной регистрацией. На главной немного текста и кнопка ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. Затем три страницы регистрации, фио, емеил, адрес, образование, семья, страна проживания, телефон, ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копия сайта

    Добрый день! Нужна копия сайта http://gwkgroup.ru/ Раздел "Каталог" нужен такой же, но без функционала интернет-магазина. Жду предложений по стоимости и срокам.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт на Magento

    1. необходим сайт на движке Magento. 2. сайт должен быть адаптивным 3.относительно фильтров: клиент не знает нужны ли они ему, так как товар не требует много критериев отбора. По этому полагается на профессионализм разработчиков, и если ...

    Magento
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание мини-портала

    $500

    Требуется создать сайт со след. функциями: админка, обмен сообщениями, прикрепление фото, видео, комментарии, оценки. ТЗ есть, верстка страниц есть. Вышлю для ознакомления пару страниц. Оплата поэтапная, каждый этап-это 2-3 страницы. Без предоплаты. Предоплата возможна только ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт "Карта мира"

    Создание сайта в виде политической/ географической карты мира. Чтобы человек без проблем смог найти свою страну, посмотреть города, рельеф, почитать о стране ( объем инф-ции из Википедия). Создание сайта поэтапное-первый этап решающий, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Конструктор на Angular.js

    Делаем сайт, похожий на makecase.ru Конструктор там написан на Angular.js - нужен аналог. Либо только конструктор, либо целиком сайт (на WP) со встроенным конструктором. Дизайн будет. Предложения без цены и сроков - не рассматриваю. Пишите - ...

    Angular
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лендинг-Похудение

    Добрый день, нужно сделать лендинг на тематику_похудение с высокой конверсией, продающий копирайтинг. Пожалуйста сделайте Ваши предложения, покажите примеры ваших работ, укажите цену - за сколько вы готовы выполнить подобную работу и как быстро. Укажите цену продающего банера_90х160 и ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт от начала до конца

    Здравствуйте. Создать сайт с интелект тренажерами как на сайте http://wikium.ru/, с привлекательным дизайном Напишите Ваши условия по цене и срокам. Желательно, чтобы у вас был опыт создания чего-то похожего (посадочных страниц с призывом оставить email). Если так, то ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад