Персональный сайт-визитка

Приветствую, уважаемые! Необходим сайт такого плана - человек из дома, с планшета, с телефона хочет заказать услугу по распечатке фото, доков, файлов через этот сайт, отправляет в заявке эти файлы, письмо приходит админу (он сидит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать персональный сайт-визитку физическому лицу.
Назначение сайта: Linux администратор, VoIP инженер, и эксперт по Asterisk желает рассказать своим потенциальным заказчикам об услугах, которые готов предложить, ознакомить с уже выполненными работами, а также улучшить обратную связь с существующими клиентами.
Требования к сайту:
Система управления контентом сайта - по усмотрению исполнителя.
Дизайн и верстка: в основу взять Bootstrap шаблон "Mos7 - Responsive App Landing Page" (предоставляется заказчиком)
Структура: всё на одной странице, согласно шаблону.
Разделы сайта:
- Главная (слайдер на 3 элемента, соответствует разделу Home шаблона)
- Опыт / о себе (блок с 3-я "вкладками", соответствует Overview и Compare шаблона)
- Портфолио (блок-слайдер на несколько позиций, соответствует разделу Gallery шаблона)
- Услуги (блок, соответствующий разделу Pricing шаблона)
- Контакты (соответствует блоку Contact, но без карты)
Детальное описание разделов и требований к функциям готов предоставить в рабочем порядке.
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