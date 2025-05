Требуется исправить ошибку 500 в приложении на Python, которое администрирует сервер телеконференций. Ошибка возникает при использовании планировщика Cron и связана с библиотекой python-crontab. Необходимо внести изменения в код для перехода на новый стиль, чтобы устранить TypeError: must be type, not classobj.