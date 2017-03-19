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Есть сайт-визитка на wordpress 4.9.3 (свой шаблон и пара форм обратной связи, список активированных плагинов во вложении), на нём обнаружены уязвимости, которые регулярно эксплуатируются (список уязвимостей во вложении). Необходимо провести обновление wordpress ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
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Необходимо разработать компоненты интерфейса работы с данными в БД на Laravel. Есть сервисы в системе, которые опрашивают 3 удалённых сервера телефонии и один сервер CRM, получают оттуда информацию о группах менеджеров и ...Закрыт8 лет назад
Требуется настроить wine в операционной системе Linux для корректной работы приложения windows.Приложение windows собственной разработки, работает в Linux из под wine, но есть проблемы с отображением:- шрифты;- двойной заголовок окна;- черная рамка вокруг окна при ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Хотим обеспечить переключение статуса доступности абонентов системы телефонии, когда пользователь EspoCRM закончил работу с карточкой звонка. Есть EspoCRM с установленным модулем VoIP integrations. Когда пользователь EspoCRM работает со звонком (разговаривает по телефону), ...Закрыт8 лет назад
Постановка задачи Необходимо разработать компонент работы с реестром абонентов. Реестр абонентов - это список абонентов (телефонных устройств) подключаемых к серверу телефонии. Каждый абонент характеризуется рядом параметров. Компонент должен быть представлен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать представление UI (WEB) интерфейса для управления и администрирования сервером телефонии. В интерфейсе должны быть проработаны основные элементы управления функционалом системы, а именно их представление, расположение, компоновка. Сам интерфейс управления будет ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Имеется сервис, написанный на GoLang, который читает TCP сокет, получает оттуда информацию по событиям и, когда приходит ожидаемое событие, направляет HTTP запрос методом POST на указанный URL с данными о событии ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
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Требуется верстка интерфейса по макету дизайна Заказчика. Интерфейс должен состоять из двух страниц: форма авторизации; интерфейс пользователя. Работа должна быть выполнена с использованием bootstrap шаблона SmartAdmin Интерфейс пользователя ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад