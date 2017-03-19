kilos777

Антон kilos777

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Изменить отзывы о товаре в мужском женском роде и во множественном чис

    Задача заключается в редактировании отзывов о товаре, написанных в женском роде единственного числа, для адаптации в мужской род единственного и множественного числа. На вход подается Excel таблица с отзывами, которые нужно переработать и представить в трех форматах: мужской род, женский род и множественное число. Результат должен быть представлен в виде таблицы с тремя вкладками, сохранив структуру отзывов.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Python - нужно исправить ошибку 500 в приложении

    Требуется исправить ошибку 500 в приложении на Python, которое администрирует сервер телеконференций. Ошибка возникает при использовании планировщика Cron и связана с библиотекой python-crontab. Необходимо внести изменения в код для перехода на новый стиль, чтобы устранить TypeError: must be type, not classobj.

    Python
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дублирование записей при множественном нажатии на Сохранить Laravel

    Есть WEB-приложение автоматизированного рабочего места оператора и супервайзера колл-центра - называется VCE. Предназначено для работы оператора с информацией о клиентах организации при обработке телефонных вызовов, а также для осуществления супервайзером наблюдения и контроля за работой ...

    LaravelVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Убрать блоки элементов из UI web-приложения на vue

    Есть WEB-приложение автоматизированного рабочего места оператора и супервайзера колл-центра - называется VCE. Предназначено для работы оператора с информацией о клиентах организации при обработке телефонных вызовов, а также для осуществления супервайзером наблюдения и контроля за работой ...

    Vue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Fullstack web-разработчик

    $20

    Компания FIBEX, российский разработчик и интегратор решений на базе собственных программных продуктов в области IP-телефонии, ищет программиста, fullstack web-разработчика для работы на почасовой основе. Мы разрабатываем WEB-приложение, автоматизированное рабочее места сотрудника Call-центра (VCE), которое ...

    BootstrapGitJavaScriptLaravelMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обновить Wordpress 4.9.3

    Есть сайт-визитка на wordpress 4.9.3 (свой шаблон и пара форм обратной связи, список активированных плагинов во вложении), на нём обнаружены уязвимости, которые регулярно эксплуатируются (список уязвимостей во вложении). Необходимо провести обновление wordpress ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Телефонная книга с интеграцией в AD и сервером телефонии

    Телефонная книга предназначено дня отображения контактов организации и быстрого поиска, Приложение телефонной книги должно устанавливаться на ПК сотрудника организации, подключаться к корпоративному серверу Active Directory (LDAP), а также взаимодействовать с сервером телефонии на базе Asterisk, взаимодействие ...

    AsteriskLinux
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция с EspoCRM REST API

    Нужно поменять HTTP POST метод под новую структуру данных + формировать структуру данных в соответствии с API CRM системы. Есть три узла: сервер телефонии (asterisk), сервис интеграции (ПО на go lang на сервере телефонии) ...

    Asterisk
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка для EspoCRM – cоздание лида по сервисному коду

    Хотим обеспечить создание лида в crm системе путем набора сервисного кода из системы телефонии в процессе телефонного разговора оператора и клиента.  Есть EspoCRM с установленным модулем VoIP integrations.  Когда ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищем Golang программиста под проект

    $1600

    Ищем программиста, backend-разработчикапод проект. На текущий момент мыразрабатываем панель мониторинга работы Call-центра с использованием передовой коммуникационной платформы Asterisk.   Задача:   ·        Разработка backend системы мониторинга работы КЦ на Go ...

    AsteriskGitLinuxMongoDBMySQL
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Простой интерфейс для работы с БД на Laravel

    Необходимо разработать компоненты интерфейса работы с данными в БД на Laravel. Есть сервисы в системе, которые опрашивают 3 удалённых сервера телефонии и один сервер CRM, получают оттуда информацию о группах менеджеров и ...

    AJAXBootstrapLaravelMySQLNginx
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка wine в Linux

    Требуется настроить wine  в операционной  системе Linux  для корректной работы приложения windows.Приложение  windows собственной разработки, работает в Linux из под wine, но есть проблемы с отображением:- шрифты;- двойной заголовок окна;- черная рамка вокруг окна при ...

    Linux
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вызов внешнего ресурса на кнопке "Сохранить" в EspoCRM

    Хотим обеспечить переключение статуса доступности абонентов системы телефонии, когда пользователь EspoCRM закончил работу с карточкой звонка. Есть EspoCRM с установленным модулем VoIP integrations. Когда пользователь EspoCRM работает со звонком (разговаривает по телефону), ...

    AJAX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка WEB компонента на Laravel

    Постановка задачи Необходимо разработать компонент работы с реестром абонентов. Реестр абонентов - это список абонентов (телефонных устройств) подключаемых к серверу телефонии. Каждый абонент характеризуется рядом параметров. Компонент должен быть представлен ...

    AJAXBootstrapHTMLLaravelPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка дизайна UI (интерфейса)

    Необходимо разработать представление UI (WEB) интерфейса для управления и администрирования сервером телефонии. В интерфейсе должны быть проработаны основные элементы управления функционалом системы, а именно их представление, расположение, компоновка. Сам интерфейс управления будет ...

    AJAXBootstrap
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать программу учета финансов

    Разработать программу учета финансов для учета ежемесячных доходов и расходов компании расчета прибыли, НДС  и основных налогов. Проект состоит из нескольких этапов. На первом этапе  требуется реализовать функционал учета ежемесячных доходов и расходов компании. Среда разработки Delphi. ...

    Delphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модификация сервиса на GoLang MySQL

    Имеется сервис, написанный на GoLang, который читает TCP сокет, получает оттуда информацию по событиям и, когда приходит ожидаемое событие, направляет HTTP запрос методом POST на указанный URL с данными о событии ...

    AsteriskMySQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать почтовый клиент

    Требуется разработать «почтовый клиент» для работы с почтовыми письмами. Приложение не должно иметь ограничений по количеству регистрируемых пользователей. Должно позволять: - подключаться к почтовому серверу, созданному на Яндексе, Google, Mail или ином ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка интерфейса на фрайемфорке bootstrap - шаблон SmartAdmin

    $100

    Требуется верстка интерфейса по макету дизайна Заказчика. Интерфейс должен состоять из двух страниц: форма авторизации; интерфейс пользователя. Работа должна быть выполнена с использованием bootstrap шаблона SmartAdmin Интерфейс пользователя ...

    Bootstrap
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Изменить отзывы о товаре в мужском женском роде и во множественном чис
Антон отличный заказчик. Четкая задача, отличная коммуникация. Рекомендую к работе, а сам готов поработать с Антоном еще раз!
Роман - ответственный исполнитель, обращал внимания на ошибки, не входящие в зону его ответственности, гибкий, а также внимательно подходит к делу. Предложил адекватную цену и порадовал сроком выполнения задания. Заказчиками рекомендую к сотрудничеству, а Роману желаю успехов!
Ответный отзыв
Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Обновить Wordpress 4.9.3
WordPress
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи.
Быстрый ответ и качественный подход к делу. Анализ исходной ситуации и исполнение задачи сопровождались исчерпывающими комментариями в мессенджере. Адекватная оценка трудоёмкости. Доволен сотрудничеством и результатом. Отдельное спасибо за рекомендации по улучшению сайта.
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Настройка wine в Linux
Linux
Приятно было работать. По первому запросам предоставил и весь материал с чем работать и доступ к машине. Ни разу не пропал со связи, оплата сразу по выполнению работы, без задержек.
Очень приятно было работать с данным исполнителем. Сделано все качественно и быстро! Не только предоставил требуемую информацию по настройке и проблеме, но и настроил приложение на удаленной машине. Отдельное спасибо за оперативность! Рекомендую сотрудничать с данным исполнителем!
Ответный отзыв
alexldov
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна UI (интерфейса)
AJAXBootstrap
Мой первый заказ и первый отзыв на Weblancer - и мне повезло! Очень доволен работой с клиентом. Развёрнутое, подробное ТЗ. Всегда на связи, если возникают какие-либо вопросы. Доброжелательность в общении, профессионализм в понимании тех или иных аспектов работы. Оперативный перевод оплаты. Рекомендую.
Очень понравился подход и качество работы Александра. Начиная с первого общения и заканчивая переданными материалами, чувствовалось желание все сделать качественно и на высшем уровне. Всегда на связи, учтены по ходу работ все правки, работы завершены четко в оговоренные сроки. Буду и далее сотрудничать.
Ответный отзыв
revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$235
10 баллов
10 лет назад
Создание корпоративного сайта по готовому дизайну
Очень доволен работой с Антоном. Предельно четкое и подробное ТЗ, профессионализм, доброжелательность в общении и понимание всех нюансов работы, моментальная оплата. Вообщем все аспекты сотрудничества- на 5+. Один из лучших заказчиков в моей практике. Рекомендую.
Владимир великолепно справился с поставленной задачей. Работа выполнена качественно, добросовестно, отличная проработка деталей, которые мы пропустили в техническом задании. Были приятно удивлены, что достаточно большой объём работы может быть выполнен в такой короткий срок. Наша организация не первый раз сотрудничает с Владимиром, и мы каждый раз убеждаемся, что он действительно профессионал своего дела. Обязательно обратимся с новыми заказами. Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов