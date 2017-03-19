Владимир великолепно справился с поставленной задачей. Работа выполнена качественно, добросовестно, отличная проработка деталей, которые мы пропустили в техническом задании. Были приятно удивлены, что достаточно большой объём работы может быть выполнен в такой короткий срок. Наша организация не первый раз сотрудничает с Владимиром, и мы каждый раз убеждаемся, что он действительно профессионал своего дела. Обязательно обратимся с новыми заказами. Рекомендую!