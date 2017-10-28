Ищем Golang программиста под проект

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Ищем программиста, backend-разработчикапод проект.

На текущий момент мыразрабатываем панель мониторинга работы Call-центра с использованием передовой

коммуникационной платформы Asterisk.

 

Задача:

 

·        Разработка backend системы мониторинга работы КЦ на Go (получение событийпо сокету, преобразование и выдача событий по WebSocket)

 

Есть asterisk, естьбиблиотека подключения к AMI Asteriskа для GoLang. Надо получать события по

AMI, накапливать их, обрабатывать их, выдавать через WebSocket в формате JSON

подключенным пользователям c frontend-а.

 

Используемые стек технологий для решения задачи:

 

·        Практический опыт разработки на Golang

·        Умение работать с MySQL

·        Опыт использования MongoDB, или Redis, или memcached

·        Хороший уровень владения Git

·        Уверенные знания HTTP, REST, WebSocket

Желательно:

·        Наличие опыта запуска своих сервисов в ОС Linux

·        Желание разобраться с новыми технологиями голосовой связи

Предлагаемые условия:

 

·        Работа по договору ГПХ (Договор гражданско-правового характера).

·        Удаленная работа с посещением офиса не менее одного разав неделю. (обязательно).

 

Посещениеофиса требуется для обсуждения деталей проекта, для более оперативного ввода в

задачи.

Находитсяв офисе целый день не требуется.

На все вопросы готовы ответить.

AsteriskGitLinuxMongoDBMySQLRedis
7 лет назад
kilos777
Антон 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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