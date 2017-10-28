Есть проект https://github.com/exploitagency/vanitygen-plus Нужно в него добавить возможность перебирать ключи не по рандому, а инкрементально. Старт-стоп адресов ключей должен браться с параметров вызова скрипта. Данный блок нужно добавить в версию ocl (opencl). oclvanitygen Ключи ...
Ищем Golang программиста под проект
Ищем программиста, backend-разработчикапод проект.
На текущий момент мыразрабатываем панель мониторинга работы Call-центра с использованием передовой
коммуникационной платформы Asterisk.
Задача:
· Разработка backend системы мониторинга работы КЦ на Go (получение событийпо сокету, преобразование и выдача событий по WebSocket)
Есть asterisk, естьбиблиотека подключения к AMI Asteriskа для GoLang. Надо получать события по
AMI, накапливать их, обрабатывать их, выдавать через WebSocket в формате JSON
подключенным пользователям c frontend-а.
Используемые стек технологий для решения задачи:
· Практический опыт разработки на Golang
· Умение работать с MySQL
· Опыт использования MongoDB, или Redis, или memcached
· Хороший уровень владения Git
· Уверенные знания HTTP, REST, WebSocket
Желательно:
· Наличие опыта запуска своих сервисов в ОС Linux
· Желание разобраться с новыми технологиями голосовой связи
Предлагаемые условия:
· Работа по договору ГПХ (Договор гражданско-правового характера).
· Удаленная работа с посещением офиса не менее одного разав неделю. (обязательно).
Посещениеофиса требуется для обсуждения деталей проекта, для более оперативного ввода в
задачи.
Находитсяв офисе целый день не требуется.
На все вопросы готовы ответить.
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