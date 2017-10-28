Ищем Golang программиста под проект

Ищем программиста, backend-разработчикапод проект.

На текущий момент мыразрабатываем панель мониторинга работы Call-центра с использованием передовой

коммуникационной платформы Asterisk.

Задача:

· Разработка backend системы мониторинга работы КЦ на Go (получение событийпо сокету, преобразование и выдача событий по WebSocket)

Есть asterisk, естьбиблиотека подключения к AMI Asteriskа для GoLang. Надо получать события по

AMI, накапливать их, обрабатывать их, выдавать через WebSocket в формате JSON

подключенным пользователям c frontend-а.

Используемые стек технологий для решения задачи:

· Практический опыт разработки на Golang

· Умение работать с MySQL

· Опыт использования MongoDB, или Redis, или memcached

· Хороший уровень владения Git

· Уверенные знания HTTP, REST, WebSocket

Желательно:

· Наличие опыта запуска своих сервисов в ОС Linux

· Желание разобраться с новыми технологиями голосовой связи

Предлагаемые условия:

· Работа по договору ГПХ (Договор гражданско-правового характера).

· Удаленная работа с посещением офиса не менее одного разав неделю. (обязательно).

Посещениеофиса требуется для обсуждения деталей проекта, для более оперативного ввода в

задачи.

Находитсяв офисе целый день не требуется.

На все вопросы готовы ответить.