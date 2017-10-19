Нужно два бэкендщика для двух проектов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки182 просмотра

Нужно два  бэкендщика для двух проектов

8 лет назад
marina_7
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров