Ищем на проект Solution Architect / Technical Team Lead

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Petrosoft Inc ищет на проект  Solution Architect / Technical Team Lead 

Задачи:

-  провести аудит архитектуры наших систем и программного обеспечения- Внедренить новые подходы к разработке 

Стек:PHP. JavaEE MySQL. MongoDB. Informix JBoss Fuse ESB RabbitMQ

MongoDBMySQL
8 лет назад
ol_it
Ольга 
31 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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