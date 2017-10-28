Base58 Encoder/Decoder

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Завершен2 заявки242 просмотра

Необходим консольный base58 encoder/decoder на python или javascript.

Требование: Задание входного и выходного файла с чтением и выводом данных в построчной форме.

Сообщите срок и стоимость.

JavaScriptPython
8 лет назад
fadetogrey
Сергей 
54 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Все хорошо. Закз выполнен аккуратно и точно по плану. По личной просьбе работа была выполнена раньше заявленного срока.
Чёткая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад