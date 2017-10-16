Трансляции потока на rtmp сервер youtube

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  2. Системное программирование
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Среда: Microsoft Visual Studio 2015.  MS Windows. Язык: С++  

Программа нужна с исходниками.

Задача: Разработать библиотеку трансляции потока на rtmp сервер youtube и интерфейс для её тестирования в MS Windows

Необходимо разработать библиотеку(DLL) на С++ для с использованием ffmpeg со следующим функционалом:

1. Вывод видео потока в окно с заданным HWND(должна быть возможность вывода одного потока в несколько окон);

2. Трансляция видео потока на заданный медиа сервер (с одновременным воспроизведением в соответствии с пунктом 1).

При разработке использовать пакет FFMPEG (libavcodec, libavformat) 

Оплата после выполнения.

8 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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