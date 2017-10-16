Шаблон для zennoposter youtube

Задача – публикация огромного количестве видео в день

Переменная – название команды, события, футболиста и тд, которое мы вбиваем в гугл / яндекс. Ещё одна переменная нужна -

количество видео, которые должен сделать бот.

Берем картинки по заданному названию команды, событию и тд, скачеваем их, кидаем в программу .

Проолжительность видео должна быть разной(от 1 минуты до 3х). Из папки на компе берем любую заранее загтовленную музыку без авторских прав вместе с картинкой

чувака, объединяющего данный вид спорта( криштионо роналдо, макгрегор, наддаль и тд) эти картинки я предоставлю сам заранее как и наш водяной знак.

Далее переходим к загрузке видео и оптимизации его на ютубе

По данному запросу, по которому мы искали картинки в гугле, ищем видосы на ютубе. Из каждого видео мы тырим название и теги, описание у нас будет наше.

Переходим на новые страницы и для каждого нового нашего видео тырим теги и название из каждого нового видоса по данному запросу.

Почти готово. Далее мы выбираем любую картинку, из тех что мы скачали в качестве превью к видео. Далее публикация.