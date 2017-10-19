Среда: Microsoft Visual Studio 2015. MS Windows. Язык: С++ Программа нужна с исходниками. Задача: Разработать библиотеку трансляции потока на rtmp сервер youtube и интерфейс для её тестирования в MS Windows ...
Создание СПО (специального программного обеспечения АПК БГ
Полное наименование системы АПК БГ: Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» субъекта РФ в составе региональной платформы, комплексов средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования»
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Задача – публикация огромного количестве видео в день Переменная – название команды, события, футболиста и тд, которое мы вбиваем в гугл / яндекс. Ещё одна переменная нужна - количество видео, которые должен сделать ...Закрыт7 лет назад
Petrosoft Inc ищет на проект Solution Architect / Technical Team Lead Задачи: - провести аудит архитектуры наших систем и программного обеспечения- Внедренить новые подходы к разработке Стек:PHP. JavaEE MySQL. MongoDB. Informix JBoss ...Системное программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо по списку вступать в группы. Реализация необходима на c#Системное программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужно написать ACL для Exim. Есть список доменов: a.com b.com c.com и т.д. Нужно написать фильтр, что бы пользователи моего почтового сервера не могли отправить одно письмо на эти домены. Например ...Закрыт7 лет назад
- $1500
Необходим специалист для написания "специфичного софта" на языке C# или C++ Бюджет до 1500$ добавляйтесь в скайп live:big_booom и все обсудим. Сложность - выше среднего.Системное программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать уже имеющуюся внешнюю печатную форму товарного чека для УТ 11.3. 1. Хочу добавить над заголовком ФИО покупателя, для себя сохраняю 2 экз. чеков, а покупатели в основном именные. 2. Изменить ...Закрыт8 лет назад
Требуется разработка системы умный дом. Нужен специалист, который бы имел опыт работы с этой системой. Нужно спроектировать и описать работу. Если есть опыт программирования системы - будет огромный плюс.Системное программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработка нового или адаптация существующего открытого движка для контентного двухсторонего поиска английских или русских буквосочетаний или словосочетаний по словарю англо-русских сокращений для возможности работы пользователей в он-лайн режиме, а также программы для загрузки словаря ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется отобразить каркасную модель, представляющую аналитическую поверхность с использованием OpenGL API. Требуемый язык программирования - C#.Системное программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад