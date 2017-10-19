Создание СПО (специального программного обеспечения АПК БГ

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Полное наименование системы АПК БГ: Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» субъекта РФ в составе региональной платформы, комплексов средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования»

8 лет назад
dchichenkov
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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