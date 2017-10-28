Доработка vanitygen, добавление режима инкрементального перебора.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки1003 просмотра

Есть проект https://github.com/exploitagency/vanitygen-plus

Нужно в него добавить возможность перебирать ключи не по рандому, а инкрементально. Старт-стоп адресов ключей должен браться с параметров вызова скрипта.

Данный блок нужно добавить в версию ocl (opencl). oclvanitygen

Ключи используются на базе элептических кривых. 

Не забыть о многопоточности на несколько устройств. 

К примеру вызов

./oclvanitygen 1 -k -u 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 -j 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff

Должен будет вывести 256 ключей, начиная от 1 и заканчивая ff. 

7 лет назад
guest_15095635964985
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров