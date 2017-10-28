Текст задания: Разработать две функции, одна из которых вводит с клавиатуры набор данных в произвольной последовательности и размещает в памяти в заданном формате. Другая функция читает эти данные и выводит на экран. ...
Доработка vanitygen, добавление режима инкрементального перебора.
Есть проект https://github.com/exploitagency/vanitygen-plus
Нужно в него добавить возможность перебирать ключи не по рандому, а инкрементально. Старт-стоп адресов ключей должен браться с параметров вызова скрипта.
Данный блок нужно добавить в версию ocl (opencl). oclvanitygen
Ключи используются на базе элептических кривых.
Не забыть о многопоточности на несколько устройств.
К примеру вызов
./oclvanitygen 1 -k -u 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 -j 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff
Должен будет вывести 256 ключей, начиная от 1 и заканчивая ff.
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