Консольная программа на с++ (windows visual studio)

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Завершен4 заявки268 просмотров

Разработать функцию с переменным числом параметров. Для извлечения параметров из списка использовать операцию преобразования типа указателя. В помощь ссылка с 3й л.р. (ссылка та же http://ermak.cs.nstu.ru/cprog/HTML/092.htm)

Само задание

Каждый параметр - строка, последний параметр - NULL. Функция возвращает строку в динамической памяти, содержащую объединение строк-параметров.

Главное чтобы программа запустилась на Windows Visual Studio.

HTML
7 лет назад
bablden
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Max_Tikhomirov
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

Max_Tikhomirov
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад