Консольная программа на с++ (windows visual studio)

Очень ответственный, аккуратный и внимательный исполнитель. Задание понял сразу, без лишних вопросов. Выполнил в кратчайшие сроки, возникшие замечания поправил "на лету". Всегда на оперативной связи. Очень быстро отвечает на сообщения. Очень понравилось работать. Буду обращаться еще Рекомендую!