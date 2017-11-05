Есть проект https://github.com/exploitagency/vanitygen-plus Нужно в него добавить возможность перебирать ключи не по рандому, а инкрементально. Старт-стоп адресов ключей должен браться с параметров вызова скрипта. Данный блок нужно добавить в версию ocl (opencl). oclvanitygen Ключи ...
Консольная программа на с++ (windows visual studio)
Разработать функцию с переменным числом параметров. Для извлечения параметров из списка использовать операцию преобразования типа указателя. В помощь ссылка с 3й л.р. (ссылка та же http://ermak.cs.nstu.ru/cprog/HTML/092.htm)
Само задание
Каждый параметр - строка, последний параметр - NULL. Функция возвращает строку в динамической памяти, содержащую объединение строк-параметров.
Главное чтобы программа запустилась на Windows Visual Studio.
Выбранный исполнитель
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