Сайт для гостиницы

Просьба обращаться тем, кто уже делал сайты для гостиниц или отелей. Обязательно нужно портфолио с данным сайтом.

1. Система бронирования.

Система бронирования должна рассчитывать стоимость, то есть должна быть возможность менеджеру вбивать и изменять стоимость номеров. А потенциальный клиент выбирает нужный номер и соответственно номеру(одноместный.. люкс и т.п.) выходит цена для оплаты. После поступления заявки, приходит сообщение менеджеру на емайл, а также заявки должны быть видны в админ-панели сайта.

2. Дизайн.

3. Галерея с номерами и возможностью бронирования.

4. Раздел новости.

5. Возможность добавления своего раздела, например Ресторан.

6. Возможность необязательная при бронировании, оплатить онлайн через интернет эквайринг сбербанка.