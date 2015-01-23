Сайт с платной регистрацией. Оплата за срок регистрации: 1 год 2 года

Сайт с платной регистрацией. Оплата по сроку регистрации 1,2,3 года.

Необходимо сделать сайт с платной регистрацией. На главной немного текста и кнопка ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. Затем три страницы регистрации, фио, емеил, адрес, образование, семья, страна проживания, телефон, и тд. Должны быть формы изменяемые, напримет семья, выбрано 3 детей значит далее появляется три формы для заполнения данных на детей.

Затем оплата или переход в свой профиль пользователя.

Варианты оплаты 1 год и тд. В профиле заполненные, при регистрации данные, можно редактировать до определенного периода. После определенного момента профиль для редактирования закрыт, - только для просмотра. В профиле нужен флешь редактор фото: обрезать края фото и загрузить на сайт.

Сайт мультиязычный около 12 языков.

Верстка и дизайн не имеют особой важности. Только требования чтобы не было ошибок при отображении в разных браузерах, и был вариант для планшетов.