Нужен плагин для калькулятора на вордпресс. Калькулятор нужен как на этой странице http://stroi-plus.com.ua/component/option,com_ipricecalc/view,category/ Когда откроете странцу то вылезет форма, нажмите отмена, и откроется калькулятор. Я нашел похожий плагин но он немного не такой ...