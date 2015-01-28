Нужен плагин для калькулятора на вордпресс. Калькулятор нужен как на этой странице http://stroi-plus.com.ua/component/option,com_ipricecalc/view,category/ Когда откроете странцу то вылезет форма, нажмите отмена, и откроется калькулятор. Я нашел похожий плагин но он немного не такой ...
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Необходимо сделать рерайт страниц сайта. Сайт по этой ссылке http://test1122.tk/. Раздел примеры работ не нужно заполнять. Нужно определить стоимость при следующих вариантах: Там 26 страниц, всего 41 страница некоторые страницы повторяются. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт с конструктором форм анкет. В админке готовая библиотека полей, емейл, имя страна, и разные другие. Нужно что бы админ мог составлять анкету перетаскиванием и публиковать на сайте. Все поля с валидацией. Мультиязычность. Редактируемость многих ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сайт пример по этой ссылке http://translit.net/. На сайте есть регистрация и сохранение настроек. Нужно сделать так же только покрасивее дизайн. И мелкие отличия.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
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