webdew

Владимир Смирнов webdew

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Переделать плагин калькулятора на вордпрессе.

    Нужен плагин для калькулятора на вордпресс. Калькулятор нужен как на этой странице http://stroi-plus.com.ua/component/option,com_ipricecalc/view,category/ Когда откроете странцу то вылезет форма, нажмите отмена, и откроется калькулятор.  Я нашел похожий плагин но он немного не такой ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт 41 страница, строительство с фото

    Необходимо сделать рерайт страниц сайта. Сайт по этой ссылке http://test1122.tk/.  Раздел примеры работ не нужно заполнять. Нужно определить стоимость при следующих вариантах: Там 26 страниц, всего 41 страница некоторые страницы повторяются. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт заполнение акет.

    Сайт с конструктором форм анкет. В админке готовая библиотека полей, емейл, имя страна, и разные другие. Нужно что бы админ мог составлять анкету перетаскиванием и публиковать на сайте. Все поля с валидацией. Мультиязычность. Редактируемость многих ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт с платной регистрацией. Оплата за срок регистрации: 1 год 2 года

    Сайт с платной регистрацией. Оплата по сроку регистрации 1,2,3 года. Необходимо сделать сайт с платной регистрацией. На главной немного текста и кнопка ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. Затем три страницы регистрации, фио, емеил, адрес, образование, семья, ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад