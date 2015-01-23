Сайт-загрузчик

Приветствую, уважаемые!

Необходим сайт такого плана - человек из дома, с планшета, с телефона хочет заказать услугу по распечатке фото, доков, файлов через этот сайт, отправляет в заявке эти файлы, письмо приходит админу (он сидит на точке), клиент приходит, забирает у админа фото и все. Презентация есть в powerpoint - пишите почту, отправлю.

от Вас цено-срок-анье, от меня да-нет-канье.